تانيا قسيس: ألبومي الجديد «زمن» بالعربية

علي عبد الرحمن (القاهرة)

كشفت الفنانة اللبنانية تانيا قسيس لـ«الاتحاد»، عن أنها ستطرح ألبومها الغنائي الجديد في يونيو المقبل، ويحمل اسماً مبدائياً «زمن»، ويضم 12 أغنية، وتعاونت خلاله مع الكاتب والملحن طوني كرم.

وقالت إن الأغنية التي تحمل اسم الألبوم وهو الثالث فى مسيرتها الغنائية، كلمات وليد الغزالي، وألحان مدين، ويضم 6 أغنيات باللهجة المصرية و3 أغنيات باللهجات التونيسية والخليجية واللبنانية، وأوضحت تانيا أنها انتهت من تسجيل أغنية «ياريس البحر»، باللهجة المصرية.

وحول أن أغلب أغانيها تحمل رسائل إنسانية أوضحت قسيس، أكدت على أن الفنان مرآة المجتمع والمعبر عن همومه وأحلامه، وتلك الأغنيات تعبر عن أحلامنا، وحققت رد فعل إيجابيا عند الجمهور لأنها مرتبطة بواقعه المعيشي.

وتانيا واحدة من أشهر مطربي «السبرانو» في العالم، حصلت على دبلومة الغناء الأوبرالي العام 2007، من «كونسرفتوار Francis Poulenc بفرنسا، ووقفت على العديد من المسارح العالمية وحصدت على العديد من الجوائز الكبرى، وسفيرة فخرية للأمم المتحدة.

وأعربت قسيس عن أمنيتها الغناء من أرض السلام صاحبة معاني الإنسانية دولة الإمارات، التي تضم على أرضها كل الطوائف الدينية دون تمييز. وقالت إنها تحلم بتقديم ديو غنائي مع مروان خوري، لأنه قامة فنية وصاحب تاريخ بعالم الغناء، وبالرغم من تعاوني معه على صعيد الكتابة والألحان من خلال أغنية«وطني»، التي شاركني فى غنائها ملحم زين.

وحول أغاني المهرجانات، قالت قسيس إنها ظاهرة مؤقتة، وأن حالة النجاح التي تحققها مؤقتة، ولكنني لست ضدها لأن الجمهور هو من يحدد ما يقبله أو يرفضه، ولكنني آمل أن يجيد مؤدو تلك الأغاني اختيار الكلمات المناسبة لذوق وتقاليد المجتمع العربي.

وعن برامج المسابقات، أوضحت أن فكرة تلك البرامج جيدة للغاية وتتيح الفرص لإظهار مواهب الشباب، وإفراز مبدعين بكافة المجالات الفنية، وعلى المتسابق أن يستغل فرصة ظهوره بها، لتكون خطوة البداية وتحقيق حلمه الفني.