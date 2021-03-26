8 علامات.. إنذار مبكر لمرض السكري

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح موقع «Medical News Today» أنه بينما أن السبب الرئيس وراء مرض السكري غير معروف، إلا أن الأطباء يوضحون أفضل طريقة للتعامل معه، وتشمل تناول وجبات صغيرة ومتكررة، وممارسة الرياضة، والحفاظ على نمط حياة صحي.

وهناك العديد من الأعراض تعتبر بمثابة إنذار مبكر على احتمال الإصابة بالسكري، يجب الانتباه إليها قبل فوات الأوان.

الإرهاق المستمر

إذا شعرت بالإرهاق على الرغم من الراحة وتناول الطعام الصحي، فقد يكون ذلك علامة تحذيرية لمرض السكري، وغالباً ما يشعر مرضى السكر بالجفاف والتعب دون إجهاد أنفسهم كثيراً نتيجة انتقال كمية غير كافية من السكر من مجرى الدم إلى خلايا الجسم.

كثرة التبول

عندما يكون لديك ارتفاع في نسبة السكر في الدم، فإن كليتيك غير قادرتين على إزالة السكر الزائد بشكل صحيح بسبب تراكم السكر في البول، مما ينتج عنه كثرة التبول.

العطش الزائد

يؤدي التبول المتكرر إلى فقدان الجسم الماء، ويمكن أن يسبب ذلك الجفاف ويؤدي إلى شعور الشخص بالعطش أكثر من المعتاد.

الجوع

لا يحصل مرضى السكري على الطاقة الكافية من الطعام الذي يأكلونه، حيث يقوم الجهاز الهضمي بتقسيم الطعام إلى سكر بسيط يسمى الجلوكوز، والذي يستخدمه الجسم كوقود. وعند الإصابة بالسكري، لا ينتقل ما يكفي من الجلوكوز من مجرى الدم إلى خلايا الجسم، بما يجعل الأشخاص يشعرون بالجوع المستمر.

رؤية ضبابية

يمكن أن تؤدي زيادة السكر في الدم إلى تلف الأوعية الدموية الدقيقة في العين، مما قد يؤدي إلى تشوش أو ضعف الرؤية في إحدى العينين أو كلتيهما، وقد يحدث فقدان دائم في الرؤية في النهاية.

بطء التئام الجروح

يمكن أن تؤدي المستويات المرتفعة من السكر في الدم إلى إتلاف أعصاب الجسم والأوعية الدموية، مما قد يضعف الدورة الدموية، بما يجعل حتى الجروح الصغيرة قد تستغرق أسابيع أو شهوراً لتلتئم.

وخز اليدين والقدمين

يؤثر ارتفاع مستويات السكر في الدم على الدورة الدموية بما يضر بأعصاب الجسم، ويؤدي ذلك إلى الشعور بالألم أو الإحساس بالوخز أو التنميل في اليدين والقدمين، في حالة تُعرف بالاعتلال العصبي.

بقع داكنة

تشير بقع الجلد الداكنة أو المتكتلة إلى زيادة خطر الإصابة بمرض السكري، حيث يؤدي زيادة مستوى السكر في الدم إلى تصبغ الجلد والإصابة بعدوى المناطق الدافئة والرطبة من الجلد، بما يجعل الشخص يعاني الحرقان والاحمرار والحكة.