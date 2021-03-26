رانيا يوسف.. مع «ملوك الجدعنة»

محمد قناوي (القاهرة)

تقدم رانيا يوسف في مسلسل«ملوك الجدعنة» شخصية فتاة شعبية تعيش مع شقيقها هي وابنها البالغ من العمر عاماً واحداً، بعد انفصالها عن زوجها لتواجه مع شقيقها العديد من الأزمات والمشاكل وتتغير حياتهم.

وقالت لـ«الاتحاد»: إن الأحداث تدور حول شابين، (مصطفى شعبان وعمرو سعد) «من أحد الأحياء الشعبية المصرية يبدآن من الصفر في التجارة، إلى أن يصبح لهما شأن كبير، ولكنهما يتعرضان لمحاولات إفشال من المنافسين.

وأوضحت رانيا أن نوعية الدراما الاجتماعية الشعبية جذبتها للعمل، والشخصية التي تقدمها جديدة عليها، متمنية أن يلاقي المسلسل إعجاب الجمهور.

وانتهت رانيا يوسف مؤخراً من تصوير مسلسل»شارع 9»، ويعرض خارج سباق رمضان ويشاركها البطولة محمود عبد المغني، وأحمد وفيق، تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج محمد عبد الخالق.

وتجسد فيه شخصية طبيبة أمراض نفسية، تعيش علاقة عاطفية وتتورط في جريمة قتل، وتحاول إثبات براءتها، وتدور الأحداث حول كشف لغز الجريمة التي هزت الحي الهادئ بالمعادي.