شاهد بالفيديو.. بث مباشر من قطار سوهاج لحظة الحادث

أجرى أحد الناجين من حادث تصادم قطاري سوهاج، اليوم الجمعة، بثاً حياً من داخل أحد القطارين على مواقع التواصل الاجتماعي، مباشرة بعيد وقوع الحادث.

وصرخ الشاب، والغبار يلف وجهه وشعر رأسه، بشدة قائلاً «الحقونا.. الحقونا.. الناس بتموت». بينما تسمع صرخات الناجين وهم يستغيثون. وكرر «ألحقونا القطار عمل بنا حادثة في سوهاج».

وناشد الشاب، الجميع إعادة نشر البث المباشر لكي تتحرك وسائل الإغاثة، مضيفا «مش عارفين نطلع»، ومؤكدا «يا ناس شاركوني البث.. الناس معجونة في بعض».

وينقل الشاب كاميرا هاتفه الجوال إلى أشخاص عالقين بين المقاعد. وظهر الضحايا في هذا البث، بين مقاعد القطار المحطمة يصرخون ويتألمون.

وأسفر تصادم القطارين عن مقتل 32 شخصا على الأقل، وإصابة 165 آخرين، وفق آخر إحصائية صادرة عن وزارة الصحة والسكان المصرية.