إنقاذ دلافين جانحة على شاطئ في السعودية

أدت الرياح الشديدة واضطراب الأحوال الجوية إلى جنوح عشرات الدلافين على شاطئ "أملج" في شمال غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، اليوم الجمعة، أن المتطوعين من أبناء المنطقة والجهات المختصة شاركوا في عملية إنقاذ واسعة لهذه الأسماك.

وأشارت الوكالة إلى أن عملية الإنقاذ شارك فيها عناصر من قوات حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني وجمعية البر وخبراء بيئة من شركة البحر الأحمر للتطوير وعدد من المتطوعين.

وتمكنت العمليات من إنقاذ عشرات الدلافين من موت محقق بإعادتها إلى المياه العميقة في البحر الأحمر، فيما نفق منها 7 دلافين.