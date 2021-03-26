ترشيح خبز «الباغيت» لقائمة التراث العالمي غير المادي

اختارت فرنسا ترشيح خبر «الباغيت» الشهير إلى قائمة اليونسكو للتراث العالمي غير المادي.

وأكدت وزارة الثقافة الفرنسية، اليوم الجمعة، هذه المعلومة، مشيرة إلى أن وزيرة الثقافة روزلين باشلو حسمت الترشيح لمصلحة خبز «الباغيت».

وكان أمام الوزارة حتى 31 مارس لتقديم ملفها. ويعود القرار النهائي لمنظمة اليونسكو التي لن تحسم موقفها قبل خريف 2022.

وقالت الوزيرة، في بيان «إذا ما تكلل هذا الترشيح الوطني بالنجاح أمام اليونسكو، سيتيح إدراج هذا العنصر بالدفع نحو الإدراك بأن ممارسة غذائية من الحياة اليومية يتشاركها أكبر عدد من الناس» تشكل «تراثاً قائماً بذاته».

ذكّر بيان وزارة الثقافة الفرنسية بأن عدد المخابز «آخذ في الانحسار، خصوصا في المناطق الريفية» الفرنسية، مضيفاً «في 1970، كان هناك 55 ألف مخبز حِرفي (بمعدل مخبز لكل 790 نسمة). أما اليوم، فبات عددها 35 ألفا (واحد لكل ألفي نسمة)، في أحيان كثيرة لمصلحة خبز الباغيت المحضر صناعياً».

يشكل خبز «الباغيت» أحد رموز الحياة اليومية في فرنسا، وقد خلّدته في الذاكرة الجماعية العالمية أفلام وإعلانات على مر السنوات. وتعود تسميته إلى مطلع القرن العشرين في باريس.

وقد تغلّب هذا الخبز على سقوف الزنك في العاصمة باريس ومهرجان الكرمة في منطقة «أربوا» بمقاطعة «جورا» شرق فرنسا، وهو احتفال ذو أصول دينية من القرون الوسطى جرى تحويله إلى مناسبة جمهورية.

وتدرج منظمة اليونسكو حوالي مئة ملف في العالم سنويا على قائمتها للتراث العالمي غير المادي.

ويتعين على أي ترشيح أن يحصل على تأييد من مجموعة معنية مباشرة، كما الحال مع الخبازين بالنسبة لخبر «الباغيت».