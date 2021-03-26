العثور على "فيلسوف يقرأ" مفقود منذ 250 عام

عثر على تحفة فنية للرسام الفرنسي جان أونوريه فراغونار خلال عملية جرد ميراث، بحسب ما أعلن في العاصمة باريس الخميس.

وتعرف هذه اللوحة، المفقودة منذ نحو 250 عاما، في تاريخ الفن الفرنسي باسم «فيلسوفاً يقرأ».

كان خبير المزادات أنطوان بوتي يجري جردا لميراث في شقة، فلفتت انتباهه لوحة بيضاوية معلقة على جدار في غرفة المعيشة لم تكترث بها الأسرة على مدى أجيال.

لاحظ بوتي نقشاً قديماً غير واضح على الجزء الخلفي من الإطار الخشبي المذهب تبيّن أنه توقيع فراغونار (1732-1806).

وأكدت شركة «توركان» المتخصصة في الأعمال الفنية القديمة أن اللوحة تعود بالفعل إلى الرسام الفرنسي.

وستُعرض هذه اللوحة التي فُقِد أثرها منذ أكثر من 200 عام في مزاد يقام في 26 يونيو المقبل وقُدّر سعرها بما بين 1,5 مليون ومليوني يورو.

وتعود هذه اللوحة إلى حقبة 1768-1770 التي تجرأ خلالها فراغونار على تحرير أسلوبه لإضفاء متعة على الرسم. وبعيداً من الموضوعات التي صنعت شهرته، اختار موضوع القراءة لهذه اللوحة. ورسم تسع لوحات على الأقل لرجال ناضجين، إضافة إلى «فيلسوف يقرأ».