بيع مقال صحفي بـ 560 ألف دولار أميركي

باع صحفي أميركي مقالاً بنسق رقمي مقابل 560 ألف دولار، في أحدث تجليات الشغف المتصاعد بتكنولوجيا التشفير الجديدة «ان اف تي» لدى هواة الجمع.

المقال مخصص لمبادرة من كاتبه كيفن روس، الصحفي في «نيويورك تايمز» كانت ترمي إلى اختبار السوق وتوسيع نطاق الأعمال الرقمية المبيعة بتقنية «ان اف تي».

ويتيح «ان اف تي»، («نان فانجيبل توكنز») وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال، منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي سواء أكان صورة أو رسماً تعبيرياً أو فيديو أو مقطوعة موسيقية، أو مقالة صحفية في هذه الحالة.

وهذه الشهادة غير قابلة للخرق أو النسخ نظرياً، وهي مصممة وفق تكنولوجيا «بلوك تشين» المستخدمة في تشفير العملات الرقمية مثل «البتكوين».

وبدأت شعبية «ان اف تي» تتنامى منذ فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر، ما أدى إلى نمو سريع في سوق هواة جمع المنتجات الرقمية بعد ما كانت تقتصر على فئة محدودة.

في 11 مارس الجاري، بيع عمل رقمي للفنان الأميركي «بيبل» مقابل 69,3 مليون دولار أميركي خلال مزاد علني.

حمل مقال كيفن روس عنوان «اشتروا هذا المقال على بلوك تشين»، مع عنوان فرعي جاء فيه «لماذا لا يمكن لصحفي أن يكون جزءاً من طفرة ان اف تي».

بعد مزايدات محتدمة استمرت 24 ساعة، فاز هاوي جمع يسمي نفسه «فارزين» بالحق في شراء المقال مقابل 350 إثيروم، وهي من العملات الرقمية الرئيسية، ما يوازي حوالي 560 ألف دولار أميركي.

وعلق كيفن روس، وهو صحفي متخصص في التكنولوجيا الحديثة، بعد دقائق من انتهاء عملية البيع، عبر حسابه على تويتر «أنظر ببساطة إلى شاشتي ولا أستطيع التوقف عن الضحك».

كان الصحفي أشار إلى أن ريع البيع سيصب لتمويل أعمال خيرية تتولاها صحيفة «نيويورك تايمز» التي يعمل فيها، بعد حسم نسبة 15% هي عمولة منصة «فاونديشن» التي استضافت المزاد.

كان مؤسس «تويتر» ورئيسها جاك دورسي باع الاثنين أولى تغريداته على الشبكة بنسق «ان اف تي» مقابل 2,9 مليون دولار.