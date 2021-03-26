شهيد «الشهامة».. أنقذ سيارة من الغرق فتوفي

لقي شخص مصرعه يدعى سيد شعبان أثناء محاولة إنقاذه قائد سيارة ملاكي، سقطت في بحر يوسف بمنطقة دمشقين.

وبدأت الواقعة أثناء قيادة الضحية سيارته الربع نقل خلف قائد سيارة ملاكي، حيث سقط الأخير فى بحر يوسف، فأوقف الأول سيارته جانبًا، وقفز لإنقاذ سائق السيارة الملاكي، لتنقذ العناية الإلهية قائد السيارة، ويتوفى المنقذ غريقًا، وجارٍ البحث عن الجثمان، بحسب صحيفة "الدستور" المصري.

وكان قد تلقى مرفق إسعاف الفيوم إخطارا بوقوع حادث سير في بحر يوسف بمنطقة دمشقين، وانتقلت سيارة الإسعاف على الفور، وقوات الإنقاذ النهري، للعثور على جثمان الغريق.