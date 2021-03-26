لأول مرة في العالم.. متوفى يحصل على الدكتوراه!

قررت جامعة مصرية منح درجة الدكتوراه لأستاذ بكلية التربية توفي قبل مناقشتها بنحو 4 أشهر في لفتة إنسانية تحدث لأول مرة.

وناقشت كلية التربية بجامعة طنطا شمال مصر، أمس الخميس، رسالة دكتوراه للأستاذ والباحث بالكلية محمد ماضي شاهين والذي رحل قبل 4 أشهر وقبل مناقشة رسالته.

ووافق الدكتور محمود زكي رئيس الجامعة على الاقتراح المقدم من الدكتور مصطفى صادق وكيل كلية التربية على مناقشة رسالة الباحث والمقدمة تحت عنوان فلسفة وطرق تدريس تكنولوجيا التعليم والتي كان قدمها للمناقشة العام الماضي ولكنه رحل قبل مناقشتها، وفقاً لموقع "العربية نت".

واجتمعت اللجنة العلمية في الكلية اليوم وناقشت الرسالة رمزيا وقررت منح درجة الدكتوراه للمتوفى تقديرا له ولرسالته العلمية في حضور زوجته وأبنائه وأفراد أسرته .