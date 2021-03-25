"أهلاً بالربيع" في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد) ـ سعياً إلى دعم وتنشيط القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، أطلقت دائرة الثقافة والسياحة حملتها الجديدة بعنوان "أهلاً بالربيع"، والتي تقدم من خلالها عروضاً حصرية على الأنشطة الترفيهية للسكان والزوار في الفنادق والمطاعم والمقاهي المشاركة خلال الفترة الممتدة من 25 مارس حتى 10 أبريل المقبل.

تتضمن الحملة عروض الإقامة في 50 فندقاً موزعة في مختلف أنحاء العاصمة.

وقال سعادة علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: تعد حملة "أهلاً بالربيع" ثمرة الجهود والتعاون بين القطاعين العام والخاص للسياحة لدعم المساعي المتواصلة والارتقاء بتجارب الضيافة داخل الإمارة. وتمثل الحملة الجديدة دعوة مفتوحة توجهها الدائرة إلى المجتمع للاستمتاع بتجارب استثنائية، واستكشاف التنوع الذي تمتاز به أبوظبي، والتعرف إلى سماتها الأصيلة بطريقة شاملة.

وتقام الحملة بالتزامن مع مبادرة شهادة الأمان Go Safe الرائدة التي أطلقتها الدائرة، حيث تم حتى الآن اعتماد أكثر من 95% من فنادق الإمارة. ويضمن البرنامج التزام المؤسسات الفندقية بإرشادات النظافة والسلامة الصارمة، لتوفير أعلى قدر من الطمأنينة للسكان والزوار.