استئصال ورم ضخم من عين شاب مصري

استأصل الأطباء ورما كبيرا من عين شاب مصري بعد عملية جراحية معقدة استغرقت 13 ساعة، بحسب موقع "بوابة الأهرام".

دخل الشاب أحمد سمير غرفة العمليات في معهد ناصر، أمس الأربعاء، في الثانية عشرة ظهرًا وخرج في الواحدة صباح اليوم التالي.

وقال الأطباء إن أحمد الخطوات الأكثر صعوبة في هذه العملية النادرة التى تعد الأولى من نوعها في مصر.

وأكد الأطباء أن "تشوها شريانيا وريديا" أدى إلى الورم الذي ظل حجمه يتزايد حتى شكّل كتلة ثقيلة الوزن فوق العين اليسرى حجبت عنها الرؤية وشوهت ملامح الوجه.

وأوضح الأطباء أنهم استأصلوا 80% من هذا الورم النادر، وهو ما يمكن وصفه بالإعجاز الطبى بالنسبة لهذه الحالة المعقدة.

بعد خروجه من جناح العمليات، حاولت والدة أحمد الدخول إلى غرفة الرعاية المركزة التي يوجد بها للاطمئنان عليه. إلا أن تعليمات الأطباء كانت واضحة في عدم السماح بزيارته.