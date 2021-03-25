مهرجان دبي للمأكولات.. تجارب تذوّق من مطابخ عالمية

دبي (الاتحاد)

تتواصل إبداعات الطهي مع حلول فصل الربيع في «ذي بوينت» الواجهة البحرية ضمن النسخة التاسعة لمهرجان دبي للمأكولات في الفترة الممتدة حتى 10 أبريل المقبل. وتُتاح أمام الزوار تجارب تذوق للأصناف البحرية والأطباق المحلية. وخيارات متنوعة من المطابخ العربية واليونانية والفرنسية والروسية والمكسيكية والأرجنتينية والأوزبكية وسواها.

وتقدم كلها في أجواء تناسب إجازة الربيع ومصحوبة ببرامج عائلية ومشاهدة أفلام مختارة. ويوفر المهرجان فقرات رياضية وأنشطة بحرية ومنصات التسلق والمنزلقات، بالإضافة إلى مغامرات الدراجات المائية والتجديف بـ «الكاياك» وركوب الأمواج والألواح.