احذر.. حتى القليل من السكر

القاهرة (الاتحاد)

كشف بحث حديث عن أن حتى استهلاك كمية قليلة من السكر له تأثير ضار على كبد الإنسان.

وأوضح باحثون جامعة زيوريخ السويسرية أن استهلاك الفركتوز والسكروز يضاعف إنتاج الجسم للدهون التي تترسب على الكبد، مما يؤدي على المدى الطويل إلى الإصابة بمرض السكري أو أمراض الكبد الدهنية.

ووجد الباحثون أن الشخص العادي يستهلك أكثر من 100 جرام من السكر المضاف يومياً، وعادة ما تحتوي الأطعمة والمشروبات على نسبة عالية من السعرات الحرارية، مما يعرض المستهلكين لخطر السمنة وغيرها من الحالات المرتبطة بالوزن.

وذكر موقع «Science Daily» أنه على عكس الدراسات القديمة التي بحثت ما تفعله الكميات الكبيرة من السكر بصحة الإنسان، اكتشف مؤلفو الدراسة أنه حتى الكميات الأقل تغير من عملية التمثيل الغذائي في الجسم وتعزز إنتاج الدهون في الكبد، ويستمر إنتاج الدهون بشكل مفرط لفترة أطول، حتى لو لم يتم استهلاك المزيد من السكر.

والأسوأ من ذلك، اكتشف العلماء أن السكروز يعزز إنتاج الدهون أكثر بقليل من نفس الكمية من الفركتوز، وهو السكر المكرر شائع الاستخدام.