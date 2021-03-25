5 طرق للتقليل من استخدام البلاستيك

ترجمة عزة يوسف

بما أن البلاستيك ليس صديقاً للطبيعة، لذلك تم توفير العديد من الخيارات غير الضارة للبيئة، وبدءاً من الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام إلى اختبارات الحمل القماشية، لم يعد هناك أي عذر لبدء تغيير إيجابي.

وأوضح موقع «Koko» 5 طرق للتقليل من استخدام البلاستيك، تتضمن تغييرات صغيرة في عاداتنا الاستهلاكية.

قابلة للتحلل

لا يختفي البلاستيك في البيئة بل يتحلل إلى أجزاء صغيرة تبقى في الطبيعة لعدة قرون، وإذا تجنبت التسوق في محال السوبر ماركت الكبيرة، فسوف تقلل تلقائياً من استهلاك البلاستيك لأن جميع المنتجات تقريباً يتم تعبئتها في أكياس أو عبوات بلاستيكية.

ويمكنك الشراء من المتاجر الصغيرة والأسواق التي تضع المنتجات في أكياس قماشية أو حاويات قابلة للتحلل.

تحديد الاحتياجات

من أفضل طرق تجنب البلاستيك أثناء التسوق شراء كميات أقل، وإلقاء نظرة فاحصة على ما في مطبخك لشراء غير الموجودفقط، بما يؤدي إلى اختفاء الأطعمة المصنعة، والتي عادة ما تكون في عبوات تعبئة بلاستيكية.

تخزين الطعام في عبوات زجاجية، واستخدام القماش وورق ومناديل المطبخ القابلة لإعادة التدوير.

منظفات منزلية

اشترِ المنظفات في عبوات الأحجام الكبيرة أو يمكنك صنعها في المنزل بمكونات سهلة ومتاحة في منزلك، ويمكنك تعلم طرق صنعها عن طريق الفيديوهات المصورة على يوتيوب.

مستحضرات العناية

اختاري مستحضرات العناية بالبشرة والشعر الصديقة للبيئة، حيث إنه لحسن الحظ هناك العديد من المنتجات الخالية تماماً من البلاستيك.

الاستدامة

على الرغم من أن الحياة من دون بلاستيك بشكل كامل تعتبر أمراً مستحيلاً، إلا أنه كل ما يمكنك فعله هو اللجوء لخيارات أكثر استدامة ويمكن إعادة تدويرها بشكل صحيح، مع محاولة أن تكون أكثر وعياً بالبيئة.