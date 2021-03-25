عائشة الحوسني.. صانعة «البان كيك»

هناء الحمادي (أبوظبي)

رغم محاولات الإحباط والتقليل من قدراتها من قبل المقربين لها، في بداية مشروعها، التي يراها البعض أنها صغيرة على هذا المجال، لم تلتفت وتعير- عائشة الحوسني التي تميزت في تخصصها بالإدارة المالية من الجامعة الأميركية في الإمارات- أي اهتمام لكلام المحبطين الذين كانوا يستهينون بأفكارها.

وتقول: هذا الأمر أعطاني دافعاً قوياً لإثبات قدراتي على تخطي أي شخص يقلل من مشروعي الذي سأراه في يوم ما كبيراً.

وتضيف: بدأت العمل في مشروع «بان كيك» عام 2019 من خلال توفير خدمة ضيافة للمناسبات، مثل أعياد الميلاد والتجمعات الأسرية والمناسبات السعيدة، واشتركت في الكثير من المعارض مثل معرض الكتاب في مركز إكسبو سنتر في الشارقة، و«رايب ماركت» في أكاديمية شرطة دبي، ومعرض ليالي رمضان في معرض إكسبو سنتر في الشارقة، وقاعة المجاز في الشارقة، وكانت هذه المشاركات فرصة ليتعرف الجمهور على مشروعي.

وأضافت: الكثير من نظرات الاستغراب والتساؤل كانت تلاحقني، لكن لم يشكل ذلك إلا عزيمة على متابعة المشروع، حيث أشرف على عملي في هذا المناسبات وأصنع قطع البان كيك بحب، وأقوم بتقديمها لمن يريد أن يتذوق تلك القطع الممزوجة بعدة نكهات.

وكشفت الحوسني في حديثها عن شغفها الكبير بهذا العالم ثم إصرارها على صقل موهبتها حتى أصبحت لها بصمة خاصة وطابع مميز من خلال لمسات حديثة، ما أدى بها إلى التفرد واستمالة زبائن كُثر من الراغبات في تنظيم الأعراس والمناسبات، ولفتت إلى أن الإعداد يحتاج إلى الكثير من الوقت والجهد، ورغم ذلك استطاعت أن تعد باقة معروفة من تلك الأصناف من البان كيك التي تفوح منها رائحة الطعم الشهي والشكل المختلف.

وتبين: البعض يرى هذا المشروع صغيراً وبسيطاً وليس له قيمة، ولكن نظرتي للمشروع مختلفة، حيث اكتسبت الكثير من المهارات والخبرة وفن التسويق من هذا المشروع، وسوف أصنع نجاحي وأصل لهدفي الأكبر، وهو افتتاح محل لبيع البان كيك، ويحمل اسمي.

وأضافت: محاولات الفشل في هذا المشروع كانت كثيرة، ولكن هذا ليس معناه فقد الأمل، بل العكس زادني ذلك قوة وإصراراً على متابعة النجاح مهما كانت المعوقات التي أمامي، فنظرتي للمستقبل مليئة بالنجاح والإنجاز والتطوير، وهذا ما أسعى لتحقيقه مستقبلاً.