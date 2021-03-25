لوحة لفنان شهير تباع مرتين في مزاد واحد

بيعت لوحة للرسام الشهير فينسنت فان جوخ بسعر 14 مليون يورو (16.47 مليون دولار أميركي) في مزاد علني، الخميس.

لكن أعيد عرض اللوحة التي تصور شارعا في العاصمة باريس للبيع مجددا وبيعت بالفعل بسعر أقل.

لوحة «مشهد شارع في مونمارتر»

وقالت دار «سوذبيز» للمزادات: إن خطأ تقنيا حدث في نظام البيع في المزاد عبر الإنترنت خلال عملية البيع الأولى للوحة التي ظلت ضمن مجموعة مقتنيات خاصة منذ أكثر من 100 عام.

وحققت لوحة «مشهد شارع في مونمارتر» 11.25 مليون يورو في جولة البيع الثانية، وبعد إضافة التكاليف بيعت مقابل 13.1 مليون يورو.

ويتجاوز هذا المبلغ القيمة التي توقعتها دار المزادات للوحة بين خمسة وثمانية ملايين يورو. ويعود تاريخ اللوحة إلى العام 1887 عندما كان فان جوخ يقيم مع شقيقه تيو في العاصمة الفرنسية.

أقيم المزاد في باريس بينما تم تقديم العروض عبر الإنترنت أو الهاتف من باريس ونيويورك وهونج كونج.