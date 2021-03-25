باحثون يخلقون ذكريات في أذهان الناس ثم يمحونها!

أبوظبي (الاتحاد) - نجح فريق من الباحثين من جامعات ومعاهد ألمانية مختلفة، في غرس ذكريات زائفة في أذهان متطوعين ومحوها عبر سلسلة من التجارب على مدار جلسات عدة.

أراد الباحثون أن يؤكدوا أنه يمكن خلق ذكريات خاطئة في ذهن شخص ومعرفة إلى أي مدى يمكن محو هذه الذكريات أيضا، بحسب موقع "روسيا اليوم".

واستخدم الباحثون تقنيات وحيلا نفسية تعتمد بشكل كبير على قوة الإيحاء من خلال التكرار لخلق هذه الذكريات غير الحقيقية.

لأغراض التجربة، ابتكر الباحثون قصصا خيالية، ولكنها معقولة، من طفولة 52 مشاركا، ومزجوها مع الأحداث التي وقعت بالفعل. وعزز الباحثون هذه الذكريات الزائفة في أذهان المشاركين من خلال مطالبة والدي المتطوعين بالمشاركة معا في التجربة، وادعاء حدوث الأشياء تماما كما هو موصوف، بما في ذلك العناصر الخيالية الإضافية.

تكررت هذه العملية خلال جلسات متعددة حتى أصبح العديد من المشاركين مقتنعين بأن الروايات كانت، في الواقع، صحيحة، وبالتالي ولدت ذاكرة خاطئة.

في الجزء الثاني من التحربة، حاول الباحثون محو هذه الذكريات من أذهان المتطوعين. حيث طلبوا من المتطوعين تسليط الضوء على حقيقة أن الذكريات الخاطئة يمكن تكوينها من خلال عملية استرجاع متكررة.

إثر جلسات عدة، بدأ المتطوعون يتخلصون من الذكريات الزائفة التي كانوا يعتقدون سابقا أنها كانت حقيقية تماما. بعد عام من متابعة المتطوعين، فقد زهاء 74% منهم ذكرياتهم الزائفة، أو حتى رفضوها تماما.