وفاة المخرج أحمد فوزي بأزمة قلبية

أبوظبي (الاتحاد) - أفادت وسائل إعلام مصرية عدة، اليوم الخميس، بوفاة المخرج أحمد فوزي، إثر أزمة قلبية مفاجئة.

وقال صديقه كاتب السيناريو محمد سلامة، عبر حسابه على «فيسبوك»: «لا إله إلا الله، صدمة على الصبح في وفاة صديق العمر. الله يرحمك يا أحمد ويغفر لك، المخرج أحمد فوزي في ذمة الله».

وأضاف سلامة، في تصريح صحفي، «الوفاة كانت طبيعية، فقد رحل إثر تعرضه لأزمة قلبية. وبالأمس، كان يتحدث معي هاتفياً من مكتبه».

وتابع سلامة «أحمد عشرة عمري، وصداقتنا تمتد لـ25 عاماً، بدأت عام 1996، وعملنا سوياً في عدد من الكليبات والمسلسلات».

أخرج فوزي عدداً من الأعمال أبرزها مسلسل «مش ألف ليلة وليلة»، «ناشط في حركة عيال»، «انكسار الصمت» وغيرها.

كان آخر أعماله الفنية مسلسل «انكسار الصمت»، وهو دراما اجتماعية تناقش قضايا اجتماعية متعددة في المجتمع.