فيديو.. استخراج أطول دودة من بطن رجل

أبوظبي (الاتحاد) - نجح أطباء في تايلاند في إخراج دودة شريطية من جسم رجل بعد أن عانى آلاماً وانتفاخات في البطن، بحسب ما نقلته العديد من الصحف العالمية.

وقالت صحيفة «ديلي ستار» إن الرجل، الذي يبلغ من العمر 67 عاماً، يقطن في محافظة «نونغ خاي». وقصد المستشفى بعد معاناته من آلام وانتفاخات في البطن.

بعد فحص عينات من برازه، وجد الأطباء 28 يرقة معدية. ورجحوا أنها وصلت لمعدة المريض من تناول لحوم البقر المصابة النيئة أو غير المطبوخة بشكل جيد.

أعطى الأطباء المريض دواء في الليل. صباح اليوم التالي، خرجت دودة شريطية يبلغ طولها 59 قدماً، أي ما يعادل 18 متراً.

وقال الأطباء: إن هذه «الدودة الأطول على الإطلاق ولم يشاهد مثلها الأطباء منذ 50 عاماً في تايلاند».

وأوضحت طبيبة في مركز الأبحاث عن الأمراض الطفيلية في تايلاند، أن هذه الديدان تنتقل عن طريق اللحم النيء، وتمتلك هذه الطفيليات القدرة على العيش داخل أجساد البشر لفترات طويلة تصل إلى 30 عاماً إذا لم يتلقوا العلاج اللازم.