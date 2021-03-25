وفاة الكاتب المصري عاصم القرش عن 67 عاماً

أبوظبي (الاتحاد) - توفي الكاتب الصحفي المصري عاصم القرش عن عمر يناهز 67 عاماً، بعد سجل مهني حافل في «الأهرام»، أعرق صحيفة في مصر.

ونقل موقع «بوابة الأهرام» أن الفقيد كان يتلقى العلاج في مستشفى «عين شمس» التخصصي في القاهرة.

تولى القرش رئاسة تحرير «الأهرام الأسبوعي»، وعمل في رئاسة تحرير العديد من المواقع الإلكترونية الأخرى.

بدأ القرش مسيرته المهنية في صحيفة «الأهرام» قبل 40 عاماً محرراً وعمل مديراً لمكتبها في العاصمة البريطانية لندن، قبل أن يصبح رئيساً لتحرير «الأهرام الأسبوعي» في 2005، لمدة 7 سنوات.

غطى الفقيد، خلال مسيرته المهنية، العديد من الأحداث السياسية المهمة منها انتخابات الرئاسة الأميركية عام 1984، وعدد من مؤتمرات القمم الأفريقية، والانتخابات العامة في بريطانيا عام 2001. كما أجرى العديد من الحوارات الصحفية المهمة مع قيادات وشخصيات دولية.



