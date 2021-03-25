5 خطوات لطاقة إيجابية

أبوظبي (الاتحاد) -

تظهر الدراسات على مر السنين أن الوحدة وما يصاحبها من قلق وتوتر، تؤثر على سلوك الأفراد وتفاعلهم مع الحياة. وبحسب مدربة العلاقات الإنسانية نانسي زبانة، فإن استعادة الطاقة الإيجابية تكون بالاعتراف بأننا لسنا في أفضل حال والبحث عن المساعدة. وتقدم مجموعة خطوات تساعد على مواجهة الضغوط النفسية:

1: قضاء الوقت في أماكن مفتوحة

من المفيد في زمن مواجهة جائحة “كورونا” قضاء بعض الوقت في الأماكن المفتوحة، ممارسة المشي الخفيف، القيام بنزهة على الشاطئ، والخروج بالسيارة في جولة باتجاه الصحراء أو إلى الطبيعية الجبلية.

2: تعلّم مهارات جديدة

الانضمام إلى برامج تعلم اللغات أو تطوير المهارات، أمر يشعرنا بالإنجاز ويساعدنا في التغلب على التوتر. فالتدريب من خلال طرق مختلفة يمنحنا الفرصة للتجدد، ويفتح الأبواب لمعرفة المزيد عن العالم الخارجي.



3: التواصل مع الآخرين

خدمة المحيطين بنا من أفضل الأنشطة التي تساعد العقل على الاسترخاء وتجلب الشعور بالسعادة والراحة. ومن المفيد الاندماج في أنشطة تحقق التواصل مع الأفراد مثل العمل التطوعي أو مساعدة المرضى وكبار السن.

3: جلسات اليوجا

تحفز ممارسات اليوجا قدرة الجسم على استقطاب الطاقة والاستشفاء الذاتي واستعادة توازن الجهاز العصبي. ويكون ذلك عبر أنشطة التأمل التي تساعد على الإيجابية وخفض ضغط الدم وانتظام ضربات القلب.

5: كتابة اليوميات

كتابة اليوميات والممارسات المسؤولة وجلسات المعالجة النفسية، أمور تساعد على الوصول إلى ديناميكيات أفضل تحررنا من التوتر. وتشمل الحياة الصحية اتباع منهج يوازن بين العقل والجسم والروح.