فنانون وكتاب.. في طابور «البطالة»

سعيد ياسين (القاهرة)

تزايدت منذ عامين الدعوات في الوسط الفني إلى ضرورة التعاون مجدداً مع الكفاءات من ممثلين ومؤلفين ومخرجين ومصورين ومهندسي ديكور وسواههم ممن يعانون من «البطالة»، وخصوصاً بعد وفاة أسماء كبيرة من المبدعين بعد سنوات طويلة من توقفهم عن العمل. وأطلق لهذه الغاية مؤلفون ومخرجون «هاشتاجات» على مواقع التواصل الاجتماعي، في دعوة فنية عامة، منها «#نعم_لعودة_الفن_المصري_الحقيقي»، و«#لا_لاحتكار_الفنون وألف لا لإضعافها».

وتضمنت الحملة الداعية إلى عودة هذه الكفاءات، أمثلة عن مخرجين كبار عاطلين عن العمل، على الرغم من تقديمهم عشرات الأعمال الناجحة، مثل محمد فاضل، إنعام محمد علي، مجدي أبو عميرة، أحمد صقر، رباب حسين، جمال عبدالحميد، أحمد يحيى، عادل قطب، يوسف أبو سيف وهاني إسماعيل. ومن المؤلفين الذين غابت مشاركاتهم، يسري الجندي، محمد جلال عبدالقوي، كرم النجار، عاطف بشاي، فاروق عطية، محمد حلمي هلال، علي الغلبان ومحمد عزيز.

داليا البحيري وطارق لطفي في «صرخة أنثى»

عدم تقدير

وفي حديث لـ «الاتحاد» توقف المؤلف محمد الغيطي عند المخرج رائد لبيب، وكانت آخر أعماله «الأستاذ بلبل وحرمه» عام 2016، وقال: تعاونت معه عام 2007 في مسلسل «صرخة أنثى»، وفوجئت به منذ فترة يرسل لي شاكياً من أنه لا يجد عملاً، ثم كتب لبيب على صفحته على «فايسبوك» أنه تعب من جلوسه عاطلاً عن العمل، وأن الاحتكار دمّر المبدعين الكبار، وأن «الشِلَلية» تسيطر على الفن عموماً والدراما التلفزيونية خصوصواً، ثم كتب قبل شهر أنه أصيب بالسرطان.

وذكر الغيطي أن رائد لم يمت بسبب السرطان، إنما من الإهمال والبطالة والحزن وعدم التقدير، وطالب بفتح ملف تشغيل العاطلين من المبدعين في شتى المجالات الفنية.

خسارة

واعتبرت رانيا فريد شوقي، أن عدم الاستفادة من كبار الفنانين والمؤلفين والمخرجين، خسارة كبيرة للفن وللجمهور، وطالبت بالعدل في الاختيار بين الموجودين على الساحة ممن يتمتعون بمواهب وخبرات كبيرة، يمكن أن تكون بمثابة مدارس للأجيال الجديدة.

دور النقابة

ووجه المؤلف والناقد الدكتور كمال يونس نداءً إلى نقابة المهن التمثيلية واتحاد نقابات المهن الفنية، متسائلاً: أين دور النقابة في تشغيل أعضائها بالتنسيق والتفاهم مع شركات الإنتاج؟ وقال: كم ضج الفنانون النقابيون بصراخهم نتيجة تضررهم، لكن أصواتهم كانت تضيع أدراج الرياح، مضيفاً: على مسؤولي النقابات الفنية أن يقوموا بدورهم ويحموا منتسبيهم من «البطالة».

نظرة إنسانية

أما الممثل والمؤلف الدكتور أيمن عبدالرحمن، وكان آخر أعماله كممثل «أستاذ ورئيس قسم» عام 2015، وكمؤلف مسلسل «موعد مع الوحوش» عام 2010، فأعرب عن أمنياته بأن تبدأ الدولة بعد التعافي من جائحة «كورونا» في مناقشة مشاكل العاملين في الدراما وصناعة السينما والمسرح، والنظر إليهم نظرة إنسانية وفنية.

وأكد عبدالرحمن علي أن هذا الأمر يحتاج إلى مؤتمرات يشارك فيها ممثلون عن الدولة، ومنتجون ومثقفون وفنانون، وعندها يمكن حل المشاكل التي تواجه العاملين في مختلف المجالات الفنية.

عرض وطلب

وأشارت الفنانة آن التركي إلى أن نقابة المهن التمثيلية لا بد أن تتدخل في حل أزمة «البطالة» التي يعاني منها عدد كبير من الفنانين، وضربت مثالاً بأن أعضاء مجلس النقابة يعملون على مدار العام في الكثير من المسلسلات والأفلام. وقالت: على النقيب بحكم علاقاته أن يفرض بعض الممثلين في الأعمال التي يتم تصويرها، ويمكن أن يشترط وجود أعضاء يرشحهم في كل عمل، معتبرة أن مسألة العرض والطلب التي يبرر بها الجميع الموقف، لا تكون إلا في البطولات فقط.

احتكار

وأرجع المخرج أمير شاكر سبب البطالة إلى السياسة الاحتكارية، وتشغيل فنانين وفنيين غير نقابين من قبل أصحاب«المحسوبية» وأقارب العاملين بالفن. وأشار إلى أن مجالس النقابات الفنية على علم بمواهب وكفاءات وخبرات أعضائها العاطلين عن العمل بسبب قلة المعروض نسبة للمطلوب، ومع ذلك لم يتحركوا طوال السنوات الماضية، ولم يفكروا في إعادة فتح العديد من شركات الإنتاج التي توقفت بسبب السياسة الاحتكارية.

وأوضح شاكر أن الأعضاء المتضررين ليسوا بحاجة إلى منح مالية أو تبرعات نقدية، ولكنهم بكفاءاتهم وصحتهم يحتاجون إلى فرص عمل.



جهود وحلول

من جانبه قال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي أن هذه الأزمة موجودة منذ عقود طويلة، ولكنها لم تكن بالصورة الحالية لأن ثمة جهات إنتاج حكومية توقفت عن الإنتاج الدرامي. وهي قطاع الإنتاج وشركة«صوت القاهرة» ومدينة الإنتاج الإعلامي، التي كانت تزيد من فرص عمل الممثلين والمؤلفين والمخرجين.

وأشار إلى أن توقف هذه الجهات، وتزايد عدد الأعضاء وقلة منافذ العمل زاد من المشكلة، لكن محاولات النقابة حثيثة لإيجاد حلول، خصوصاً لكبار الفنانيين لأنهم ثروة حقيقية.

ولفت زكي إلى أن نقابة المهن التمثيلية مثل باقي النقابات ليست ملزمة بتوفير فرص عمل لأعضائها، ولكنه مع ذلك يسعى إلى التغلب على الأزمة بشتى الوسائل.