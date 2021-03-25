سجن ناشطين لتحريرهما أرانب!

سجن ناشطين لتحريرهما أرانب!

دانت محكمة في مدينة تولوز الفرنسية ناشطين مدافعين عن حقوق الحيوانات بعد أن أقدما على «تحرير» نحو 20 أرنب تجارب من مختبر مؤسسة بحثية.

وأصدرت المحكمة حكما بسجن الناشطين لمدة شهرين وثلاثة أشهر على التوالي مع وقف النفاذ، بعد أن أطلقا سراح الأرانب التي كانت موجودة في «المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية»، وفقا لصحيفة «لوفيغارو» الفرنسية.

وعلى هامش المحاكمة، عرض نحو عشرين ناشطا مدافعا عن الحيوانات صورا تظهر «إساءة معاملة الحيوانات» داخل مختبرات «المؤسسة الوطنية للبحوث الزراعية»، وقارنوا أبحاث المؤسسة بسياسة «تحسين النسل» في ظل النظام النازي.