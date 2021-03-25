الكتابة الورقية.. تنشط العقل

القاهرة (الاتحاد)

كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون يابانيون بجامعة طوكيو، عن أن الأشخاص الذين يكتبون الملاحظات باليد بالطريقة التقليدية يختبرون نشاطاً دماغياً أكثر من أقرانهم الذين يدخلون البيانات عن طريق جهاز إلكتروني.

ووجدوا أن المعلومات الفريدة والملموسة التي تأتي من كتابة الأشياء على الورق، تساعد أيضاً على تذكر المعلومات بشكل أفضل.

وقال مؤلف الدراسة وعالم الأعصاب البروفيسور كونيوشي إل ساكاي: إن الكتابة على الورق تعتبر في الواقع أكثر تقدماً وفائدة، مقارنة بالوثائق الإلكترونية، لأن الورق يؤدي لحفظ المعلومات بطريقة فريدة من نوعها في الذاكرة، ثم استرجاعها منها بشكل أقوى.

وأضاف أن المعتقد الشائع أن الأجهزة الرقمية تساعد الأشخاص على إكمال المهام بشكل أسرع، إلا أن الدراسة وجدت أن الأشخاص الذين يكتبون الملاحظات يدوياً أنهوا مهمتهم بنسبة 25 في المئة أسرع من مستخدمي الأجهزة اللوحية.

وأشار الباحثون إلى أن دفاتر الملاحظات الورقية تحتوي على معلومات مكانية أكثر تعقيداً من الشاشة الرقمية، كما تسمح الورقة للكاتب بإضافة أي جديد إلى معلوماته المهمة.