السعودية تضبط قطعاً من ثوب الكعبة مع آسيويين!

تمكنت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمه من ضبط مقيمين آسيويين، داخل مكتب البريد الفرعي ‏بحي الششة بمكة المكرمة، أثناء شحنهما 7 قطع من قماش الكعبة المشرفة.‏‎

وقال مصدر لصحيفة «الوطن» السعودية، إن المتهمين أقرَّا بحيازتهما للقماش، وأنهما اشترياه بمبلغ 300 ‏ريال، من بائع هندي في شارع الستين.‏

وأشار إلى أنه تم تسليم المتهمين، وهما من الجنسية الباكستانية، لشرطة القرارة بمكة المكرمة ‏للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية‎.