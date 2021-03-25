تمكنت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمه من ضبط مقيمين آسيويين، داخل مكتب البريد الفرعي بحي الششة بمكة المكرمة، أثناء شحنهما 7 قطع من قماش الكعبة المشرفة.
وقال مصدر لصحيفة «الوطن» السعودية، إن المتهمين أقرَّا بحيازتهما للقماش، وأنهما اشترياه بمبلغ 300 ريال، من بائع هندي في شارع الستين.
وأشار إلى أنه تم تسليم المتهمين، وهما من الجنسية الباكستانية، لشرطة القرارة بمكة المكرمة للتحقيق معهما، والتي أحالتهما للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات النظامية.
السعودية تضبط قطعاً من ثوب الكعبة مع آسيويين!
تمكنت الأجهزة الأمنية بمكة المكرمه من ضبط مقيمين آسيويين، داخل مكتب البريد الفرعي بحي الششة بمكة المكرمة، أثناء شحنهما 7 قطع من قماش الكعبة المشرفة.
المصدر: الاتحاد - أبوظبي