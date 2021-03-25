«كيد الحرمه» يخسر زوجها أرضاً سكنية!

اتهم أربعيني سعودي زوجته بالاحتيال والنصب عليه، بعدما أقدمت على رفع دعوى طلاق منه عقب زواجه من امرأة أخرى.

وقال السعودي إن زوجته أوهمته بأنها موافقة على زواجه من امرأة أخرى، نظير أن يكتب لها قطعة أرض سكنية في أبحر الشمالية تبلغ قيمتها 800 ألف ريال.

وأضاف أنه استجاب لطلبها، ونقل ملكية الأرض، التي تقدر قيمتها بأكثر من 800 ألف ريال، باسمها، لكنها قامت بعد ذلك برفع دعوى قضائية للطلاق منه، متسائلاً عن إمكانية إقامة قضية نصب واحتيال ضدها، بحسب صحيفة "الوطن" السعودية.

ومن جهته، أكد المستشار القانوني، عبدالله الشهري، أنه لا يحق للرجل في هذه الحالة رفع قضية احتيال ضد زوجته؛ لأن إجراءات نقل ملكية الأرض باسمها تمت بشكل رسمي وقانوني.

وأضاف أن قضية الطلاق التي رفعتها الزوجة سيكون الحكم فيها بحسب ما يقرّه قاضي الأحوال الشخصية، وإذا كانت الزوجة مصرة على الطلاق ولم يفلح الصلح معها، فقد يحكم القاضي بطلاقها منه.