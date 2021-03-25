«عادة» تمنع الإصابة بـ«كورونا»!

كل ساعة إضافية من النوم تقلل من مخاطر الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 12%.. ومن يعانون من الإرهاق يوميًا هم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بأكثر من الضعف

توصلت دراسة جديدة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من الأرق أو الإرهاق أكثر عرضة للإصابة بكوفيد-19.

وقالت الدراسة إن ساعة إضافية من النوم تقلل من مخاطر الإصابة بكوفيد-19 بنسبة 12%.

ويرجح فريق الباحثين من كلية «بلومبرغ» للصحة العامة بجامعة جونز هوبكنز في بالتيمور بولاية ميريلاند الأميركية، أن هذه الظروف تضعف جهاز المناعة، مما يزيد من قابلية الإصابة بأمراض مثل كوفيد-19.

وربطت الأبحاث السابقة أن عدم كفاية النوم والإرهاق أثناء العمل مرتبطان بزيادة خطر الإصابة بالعدوى الفيروسية والبكتيرية.

ولكن يقول فريق الباحثين إنه لم يكن واضحًا ما إذا كانت هذه العوامل مرتبطة أيضًا بزيادة خطر الإصابة بكوفيد-19.