بالفيديو.. ولادة طفل بشكل غريب!

شهد مستشفى بالصين، حالة نادرة حيث ولد طفل سليماً دون مضاعفات بعد التفاف الحبل السرى حول رقبته 6 مرات خلال وجوده في الرحم.

ووصف الأطباء الحالة الفريدة من نوعها بـ"طفل معجزة"، حيث ولد بشكل طبيعي، كما بلغ وزنه أكثر بقليل من ثلاثة كيلوجرامات عند الولادة، وذلك وفقًا لمستشفى بمقاطعة هوبي.

وقالت والدة الصبي، المعروفة باسمها داي، إنها فوجئت بحالة طفلها بعد ولادته في مستشفى ييتشانج المركزي، حيث تجمع جميع الأطباء للنظر إلى طفلي وأحصوا عدد المرات التي لف فيها الحبل السرى حول عنقه.

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وأوضح التقرير، أن أطباء النساء والتوليد، أكدوا أن الحبل السري للطفل يبلغ طوله 90 سما، ويعتبر شريان حياة للأطفال في الرحم حيث يزوده بالدم والأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة للنمو.

وقال الدكتور لي هوا، مشرف قسم التوليد في المستشفى إنه لحسن الحظ أن حبل ولادة الصبي طويل، حيث خلاف ذلك كان يمكن أن يواجه خطر الخنق أثناء الولادة.

وأضاف الدكتور"لي" أن الضغط على الحبل يمكن أن يسبب ضغطًا على الطفل، مما يؤدي إلى مضاعفات مختلفة.

وقال التقرير إن الأطباء اكتشفوا في البداية حالة الطفل أثناء فحص ما قبل الولادة قبل أسبوعين من ولادته لكن الحبل لفه مرة واحدة فقط، وبعد أسبوع، اكتشف الموظفون أن الحبل شكل دائرة أخرى حول عنق الصبي.