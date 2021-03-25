مصر.. ولادة طفل دون بطن!

أعلن الدكتور حامد سيد أحمد، طبيب نساء وتوليد بمحافظة الأقصر في مصر، أنه قام بتوليد حالة نادرة جديدة بعد حالة الطفلة ذات الشعر الأبيض، وتلك الحالة الجديدة توفيت بعد الولادة بساعات قليلة لكونها من الحالات الصعبة التى يستحيل الحياة فها، حيث يعاني الطفل من نقص فى أجزاء كبيرة من الجسد.

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وأضاف طبيب النساء والتوليد، أنه تمت ولادة الطفل بمتلازمة البطن البرقوقية وتمت ولادة طفل بدون بطن وأمعاء حيث تسمى تلك الحالة متلازمة "الطفل البرقوقية"، وهى حالة نادرة ما بين 40 ألف ولادة، مؤكداً أن تلك الحالة تحدث نتيجة زواج الأقارب، ونصح الدكتور حامد بإجراء الفحوصات الطبية قبل زواج الأقارب، بحسب صحيفة "اليوم السابع" المصرية.

وأكد أن الطفل كان ضعيفاً للغاية ولا توجد لديه فتحات إخراج وتوفي بعد ساعات من ولداته.

وأوضح أن هذه المتلازمة هى عيب غير شائع يحدث مرة في 30.000 إلى 40.000 ولادة، في 95 % من الحالات يحدث فى الذكور، وأنه هناك بعض المتلازمات التى لا نعرف عنها شيئاً ومن بينها متلازمة البطن البرقوقية والتى سميت كذلك لأن البطن تشبه فيها ثمرة البرقوق، والتى تتصف بوجود ثلاثة من التشوهات، منها غياب أو ضعف شديد فى عضلات البطن، والخصية غير الموصلة وهى حالة تظهر عند الأطفال الذكور حديثي الولادة حيث لا ترتبط أحد أو كلا الخصيتين بكيس الصفن، ومثانة غير طبيعية ومشاكل فى المسالك البولية العليا، والتى قد تشمل المثانة والحالب والكليتين.