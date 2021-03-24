تسلا تبيع سياراتها بـ«البتكوين»

(رويترز)

أعلن إيلون ماسك رئيس شركة تسلا أنه أصبح بإمكان الراغبين في اقتناء سيارات الشركة في الولايات المتحدة شراءها الآن باستخدام عملة بتكوين، وسيتوفر الخيار خارج أميركا في وقت لاحق هذا العام.

وكتب ماسك على تويتر: «يمكنك الآن شراء سيارة تسلا بعملة بتكوين.. سيتم الاحتفاظ بعملة بتكوين المدفوعة إلى تسلا، ولن يتم تحويلها إلى عملات ورقية».

وكشفت شركة تسلا الشهر الماضي أنها اشترت عملات بتكوين بقيمة 1.5 مليار دولار، وقالت آنذاك إنها ستصبح وسيلة لشراء سياراتها، ما أدى إلى ارتفاع سعر العملة المشفرة الأكثر شهرة في العالم.