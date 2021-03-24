روسيا تطور طائرة فضائية قابلة لإعادة الاستخدام

أعلنت شركة «مولنيا» الروسية العملاقة، اليوم الأربعاء، أن روسيا تطور طائرة فضائية يمكن إعادة استخدامها.

وهذا أول مشروع من نوعه في روسيا منذ مشروع مكوك الفضاء «بوران» في العهد السوفييتي الذي لم يكتب له الاستمرار.

وقالت أولجا سوكولوفا المديرة العامة للشركة إن أنموذجاً بالحجم الطبيعي للطائرة عُرض في جناح مغلق خلال منتدى عسكري روسي العام الماضي، مشيرة إلى أن المشروع قيد التطوير حالياً.

ونقل موقع الشركة على الإنترنت عن سوكولوفا قولها «تم الآن تحديد الهدف، ويجري حالياً تطوير مجمع مدني متعدد الاستخدامات يضم طائرة مدارية».

كانت شركة «مولنيا» قد صممت المكوك «بوران» في الثمانينيات من القرن الماضي رداً على إطلاق برنامج مكوك الفضاء الأميركي خلال الحرب الباردة.

لكن «بوران» لم يحلق سوى مرة واحدة. فبرغم نجاحه في العودة خلال رحلته من قاعدة «بايكونور» في عام 1988، لم يستمر البرنامج نظراً لأن السلطات لم تجد استخداماً للمكوك قبل أن يتفكك الاتحاد السوفييتي ويتوقف التمويل.

في مايو من العام الماضي، قال دميتري روجوزين المدير العام لمؤسسة الفضاء الروسية (روسكوسموس) إن موسكو تبحث تطوير طائرة فضائية مأهولة، مضيفاً أن المكوك «بوران» كان سابقاً لأوانه.