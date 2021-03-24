«النمر» يكشف أسرار عالم المجوهرات

سعيد ياسين (القاهرة)

تدور أحداث مسلسل «النمر» الذي تعرضه قناة أبوظبي، خلال شهر رمضان، حول كبار تجّار المجوهرات، من خلال شاب صعيدي يأتي إلى القاهرة ويعمل في أحد محال المجوهرات، ويرتبط فيما بعد بعلاقة حب مع ابنة المالك.

العمل بطولة محمد إمام، محمد رياض، نرمين الفقي، هنا الزاهد، بيومي فؤاد، محمد محمود، حجاج عبدالعظيم، أحمد حلاوة، خالد أنور، محمد مهران، أحمد عبدالله، محمود وولاء الشريف ومحمود حافظ، ومن تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

تناقض المشاعر

وفي حديث لـ «الاتحاد» أوضح المؤلف محمد صلاح العزب أن «النمر» دراما اجتماعية حول صناعة الذهب والماس، والأجواء التنافسية طول الوقت بين التجار، وفيه قصة تجمع تناقض المشاعر بين شاب وفتاة.

وقال محمد إمام إنه لم يكن يعتزم المشاركة في السباق الرمضاني هذا العام، ولكن حين عرض عليه «النمر» أعجب بشخصيته التي يقدمها للمرة الأولى في مشواره.

وأشار إلى أن تعاونه السابق مع المؤلف والمخرجة كان من أهم أسباب موافقته على العمل لثقته الكبيرة بهما، ولحرصهما على تقديم أعمال هادفة بشكل رائع.

مفاجأة

وأعرب محمد رياض عن سعادته بالتعاون للمرة الأولى مع محمد إمام، وقال إنه يجسد دوراً جديداً، سيكون مفاجأة للجمهور، وهو لأحد كبار تجار الذهب، والصراعات التي يدخل فيها هؤلاء طمعاً في السيطرة على السوق طوال الوقت ومن دون أن ينافسهم أحد.

صراعات

وتحدثت نرمين الفقي عن دورها، وقالت إنها من أجله اعتذرت عن عدم المشاركة في أعمال أخرى، نظراً لحاجة الشخصية التي تجسدها إلى تفرغ وتركيز، خصوصاً أنها من الشخصيات المغرية فنياً، وهي لسيدة ترث محل جواهر عن زوجها، وتدخل في صراعات، وتصبح واحدة من الكبار، لها كلمتها المسموعة وسط عالم الرجال، وترفض الزواج مجدداً، وتعيش من أجل ابنها الوحيد.

تمرد

وأكدت هنا الزاهد أن فكرة المسلسل الجديدة وغير التقليدية كانت وراء موافقتها على المشاركة فيه، إلى جانب الشخصية التي ترتدي جلبابها للمرة الأولى، وهي لفتاة تعيش قصة حب مع بطل العمل. وكشفت عن أنها تتمرد من خلال الشخصية على محاولة تنميطها في أدوار الفتاة الجميلة الدلوعة، خصوصاً أن الشخصية تحتوي على الكثير من التفاصيل الإنسانية والرومانسية، والتي تجمع الخير والشر في وقت واحد.

قالب جديد

وقال محمد مهران، إنه يظهر في المسلسل بشكل مختلف وقالب درامي جديد، من خلال الشخصية التي يجسدها لشاب يطلق عليه «دلوعة أمه»، وأوضح أن العمل ثري بالخطوط الدرامية والأحداث والشخصيات المتنوعة التي يراهن على نجاحها مجتمعة.

انتقام

ويجسد بيومي فؤاد دور أحد كبار تجار سوق الذهب، وهي شخصية شريرة بحيث يزوج ابنه من ابنة أحد أصدقائه بالرغم من علمه بحبها لشاب آخر، وهو ما يكون سبباً في تربص الشاب به فيما بعد للانتقام منه.

الحاوي

وقال أحمد حلاوة، إنه يجسد شخصية صاحب محل ذهب شهير في الصاغة يطلق عليه لقب «الحاوي» لمهارته وبراعته في صنعته، وتربطه علاقة يغلب عليها التحفظ مع الجميع ممن حوله.

وقال خالد أنور، إنه يجسد شخصية ابن أحد كبار التجار، ويقع في حب الفتاة التي يحبها «النمر»، ويتزوجها بدافع المصلحة، ولا يهنأ بها بسبب الديون المتراكمة على والده.