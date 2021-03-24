رئيس تركمانستان يؤلّف أغنية بعد ولادة مهر لجواده

أعلنت محطة التلفزيون الرسمية في تركمانستان، اليوم الأربعاء، أن الرئيس التركماني قربان قولي بردي محمدوف ألّف مع حفيده أغنية استوحاها من ولادة مُهر لجواده المفضل، تتغنى بالعاصمة «عشق أباد» التي سمّي الحيوان المولود باسمها.

وفيما تولى الرئيس كتابة كلمات الأغنية لحّنها حفيده كريم قولي. وكانا قد تعاونا في أغنية سابقة خصصت لحصانه المفضل «آخان» من فصيلة «آخل-تكي» التركمانية.

أفاد التلفزيون الرسمي بأن العرض الأول للأغنية التي أطلق عليها عنوان «مدينتي البيضاء عشق أباد» أقيم في المركز الثقافي الحكومي، وأداها «سادة المشهد (الموسيقي) في تركمانستان».

يظهر في العرض عدد من الراقصين والمغنين والمغنيات يؤدون الأغنية، وفي الخلفية مشاهد مصوّرة للرئيس والمُهر وحصانه المفضل.

وشرح التلفزيون «الرئيس كتب أبيات أغنية مدينتي البيضاء عشق أباد مستلهماً ولادة المُهر عشق أباد، صغير الحصان التركماني الأسطوري آخان الذي نشأ على يد زعيم الأمة نفسه».