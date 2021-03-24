معهد فلكي يكشف أول أيام رمضان وعيد الفطر

أبوظبي (الاتحاد) - كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر عن موعد اليوم الأول من شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، بحسب الحسبات الفلكية المبدئية.

ونقلت صحف مصرية عن المعهد أن غرة شهر رمضان المعظم لعام 1442 هـ ستكون يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021.

وكشف المعهد أن ميلاد هلال شهر رمضان سيحدث بعد الاقتران في تمام الساعة الرابعة والدقيقة 31 فجراً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الاثنين الموافق 12/4/2021. ولن يكون الهلال الجديد قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الأحد الموافق 11/4/2021 في جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية.

بذلك، يكون يوم الاثنين 12 أبريل 2021 هو المتمم لشهر شعبان 1442هـ. وتكون غرة شهر رمضان المعظم 1442هـ فلكياً يوم الثلاثاء 13 أبريل 2021، وعدته 30 يوما.

وسيكون آخر أيام رمضان يوم الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان. على أن يكون يوم 13 مايو أول أيام عيد الفطر المبارك.