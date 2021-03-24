فتوى حول أخذ لقاح كورونا في رمضان

أبوظبي (الاتحاد) - مع اقتراب شهر رمضان، يتساءل الكثير من المسلمين عن جواز أخذ اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد أثناء الصوم.

وقد أصدرت هيئة الإفتاء في وزارة الأوقاف الكويتية، اليوم الأربعاء، فتوى حول هذا الموضوع.

وجاء في تغريدة على حساب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية ما نصه «حقنة اللقاح ضد فيروس كورونا لا تفطر الصائم ولا بأس بأخذها في نهار رمضان».

وأرفقت الوزارة التغريدة بنص الفتوى. حيث أفتت هيئة الإفتاء بجواز أخذ اللقاح أثناء الصوم. وقالت إن «الحقنة، ومنها اللقاح ضد فيروس كورونا إذا كانت في العضل، فإنها لا تفطر الصائم».

وأضافت «لا بأس بأخذها في نهار رمضان. وإذا تعب المريض كثيراً من الصوم، بسبب الحقنة التي أخذها أو أشار عليه الطبيب بالفطر دفعاً للضرر عنه وتخفيفاً للألم، جاز له الفطر».

الفتوى جاءت بعد أن طلبت وزارة الصحة الكويتية الرأي الشرعي من هيئة الإفتاء بخصوص هذه المسألة.

وقبل أيام، صدرت فتوى أخرى عن الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ المفتي العام للمملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء قال فيها إن لقاح كورونا ليس مفطراً للصيام.