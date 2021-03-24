"ميسي" يشجع الأطفال للعب الكرة في مصر

يعمل شاب مصري على تشجيع أطفال أيتام في مصر على ممارسة كرة القدم مستفيداً من مظهره.

فالتشابه العجيب بين الشاب المصري ولاعب نادي برشلونة الإسباني جعل أطفالاً يقيمون في دار لرعاية الأيتام بمدينة الزقازيق المصرية يلتفون حول شبيه النجم الأرجنتيني وهم سعداء للغاية، بغض النظر عن كونه ميسي الحقيقي أم مجرد شبيه.



شعر إسلام بطاح (27 عاماً) بسعادة غامرة عندما رأى الإثارة التي أحدثها وجوده في المكان ورأى الأطفال يتعاملون معه وكأنه اللاعب الأرجنتيني حتى إنه ارتدى قميص نادي برشلونة وشارك في مباراة لكرة القدم مع الأطفال الأيتام.

وقال بطاح "والله أنا في الفترة الأخيرة من أول ما بدأت إن أنا أربي دقني (أُطلق لحيتي) وكده، بدأ صحابي يقولوا لي إن أنت فيك شبه من ميسي أو كده، فلما سبت (تركت) دقني طبعا تكبر أكتر الشبه زاد معايا".

وأضاف "يعني الفرحة دي حاجة في القلب كده، لما الواحد جه هنا حسيت بفرحة يعني مفيش بعدها يعني، وفرحة الأطفال الصغيرين بالشبه اللي ما بيني وما بين ميسي لما أنا دخلت عليهم كده الملعب كانت حاجة ما شاء الله يعني، مش عاوز أقولكوا يعني، ده اللي بيفرح واحد ده ربنا بيبارك له وربنا هو اللي بيجازيه، فأنا حبيت إن أنا أشاركهم في العمل ده والله يا جماعة".



ومن بين الأطفال الذين لعبوا كرة القدم مع بطاح، كان عمار عشري الذي قال "أنا كنت بأحلم إن أنا أشوف ميسي ومحمد صلاح. فالنهاردة ميسي شفته وبيلعب معاي كورة. أنا عايز أشوف محمد صلاح يلعب معايا كورة"، في إشارة إلى المصري لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.