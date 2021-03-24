أمهر الطهاة في «فنون الطهي - أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

يقدم موسم فنون الطهي في أبوظبي الذي أطلقته دائرة الثقافة والسياحة تجربة “نوماد سوبر كلوب”، منصة تناول الطعام التجريبية، في مجموعة من أهم الوجهات في العاصمة من خلال تجارب طهي مشتركة بين عدد من أبرز خبراء الطهي من 30 مارس حتى 1 أبريل.

وتنطلق أولى المبادرات مع الشيف الشهير حاتم مطر ومدوّنة المأكولات حصة آل خليفة في فندق قصر الإمارات في 30 مارس، حيث يتسنّى للزوار تجربة قائمة من 9 أطباق تحضّر مباشرة أمامهم. وتُقام الأمسية الثانية في “بيو إيكو ريتريت” في 31 مارس، وتختتم الفعاليات على شاطئ الحديريات مع شاحنة الطعام “ملت” في 1 أبريل.

ويضيء “فنون الطهي في أبوظبي” على تجارب تناول الطعام في الإمارة كوجهة عالمية لمختلف الثقافات والمطابخ. وتستضيف فعالياته هذه السنة مجموعة من أمهر الطهاة في العالم ضمن سلسلة طاولة الشيف الشهيرة و”فود فوروارد” و”نوماد داينينج” وسواها، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية وتدابير السلامة وفق أعلى المعايير الصحية.