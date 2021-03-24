حوض من القرن 12 بـ 1.5 مليون جنيه إسترليني

أبوظبي (الاتحاد)

يحتفي مزاد «سوذبيز» - فنون العالم الإسلامي والهند الذي يقام في لندن في 31 مارس الجاري بمعروضات من التحف واللوحات والمخطوطات التاريخية تمتد على مدى 10 قرون. ويقود المزاد حوض مرصع من القرن الثاني عشر تزينه تصاميم فلكية، يبلغ قطره 50 سم، ويصل سعره حتى 1.5 مليون جنيه إسترليني. ويضم المزاد سجادة صلاة حريرية تعود إلى منتصف القرن السادس عشر استخدمت فيها 10 ألوان مختلفة من الصباغ بجودة عالية، وكانت عرضت آخر قطعة مماثلة في العام 2010. وصندوق استثنائي من عرق اللؤلؤ يعود إلى القرن السادس عشر، مصمم بألواح من أشجار الكروم. ومن المخطوطات المعروضة مصحف مملوكي يعود تاريخه إلى عام 1514م، ويصل سعره حتى 500 ألف جنيه إسترليني.