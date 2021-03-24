«مسبار المعرفة مع فيّونة وحمد».. ورش تعليمية من البيت

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

بعد تنفيذ مجموعة من الورش التعليمية المجتمعية، ومع بدء جائحة «كورونا» التي فرضت تأجيل الكثير من الأنشطة المباشرة، قررت المهندسة طيب البري وزوجها المهندس يعقوب المرزوقي إطلاق مشروع «مسبار المعرفة مع فيّونة وحمد» لتعزيز مهارات الأطفال والناشئة في مجال الابتكار والتواصل. وتتلخص فكرته بتطوير حقيبة تعليمية مبتكرة تصل إلى بيوت الفئات المستهدفة للاستفادة منها، بالتعاون مع آبائهم، في أجواء ممتعة ومفيدة.

عن المشروع الهادف تحدثت طيب البري، معتبرة إياه فرصة يقضي فيها الأبناء مع ذويهم وأصدقائهم وقتاً قيماً داخل البيت، ويقومون بتجربة الكثير من الأنشطة التي تساعدهم على صقل مهاراتهم الإبداعية وطريقة تفكيرهم والتعبير عن عواطفهم. وذكرت أن المشروع يضم عدة عناوين تثقيفية، منها عن اللؤلؤ، المها، الغاف، الحصن، «الخلاص» وسواها، وكل مسبار يستهدف فئة عمرية ويركّز على صفات معيّنة لإظهارها وتقويتها. وتحتوي الحقيبة التعليمية على مجموعة متنوعة من الأنشطة، بينها التجارب العلمية، بناء الروبوت مع «بروب»، مجلة «استكشف» لتوفير معلومات قيمة عن دولة الإمارات، وكتيب عملي عن تطوير الذات اسمه «أنا مميز»، يساعد الأطفال والناشئة على التعبير عن أنفسهم وبناء جسور التفاهم مع آبائهم. ويهدف «مسبار المعرفة مع فيّونة وحمد» إلى بناء بيئة متجددة للعلم والمعرفة، ونشر الوعي والفضول لاستكشاف العالم وبناء سلسلة تعليمية مبتكرة تربط بين الكبار والصغار، وذلك تحت شعار «لأجيال المستقبل».

شخصيات محببة

وأكدت طيب التي تحمل تخصصين في الهندسة البصرية من الجامعة الأميركية بالشارقة، وفي التواصل والإعلام والتسويق من «السوربون أبوظبي»، أن والدتها وولديها هم الملهمون في هذا المشروع. وقالت: رأينا الحاجة الملحة لتصميم فكرة جديدة تشكل إضافة إلى المجتمع، وبما أن والدتي كانت تعمل في القطاع التعليمي لأكثر من 25 عاماً، فقد ساهمت بأفكارها في تحسين المشروع وتقديمه بأفضل صورة. وخلال تصميم الورش استنتجنا أننا نحتاج إلى شخصيات إماراتية جديدة تشبه العصر وتكون قريبة من الجيل الحالي، مع الحفاظ على الهوية الإماراتية، بحيث تتحدث عدة لغات لتغطي شريحة أوسع من المجتمع. وأوضحت أن العمل انصب على تصميم أنشطة تحتوي على وسائل تعليمية مصممة خصيصاً لتمكين الأطفال والناشئة وتثمين اللحظات التي يمضونها مع العائلة، والحصول على وقت إبداعي حر. وأشارت طيب إلى أنها وزوجها يعقوب المرزوقي المتخصص في الهندسة الميكانيكية والإدارة الهندسية، اختارا اسم «فيّونة»، وهو اسم ابنتهما، لأنه مشتق من البيئة الصحراوية في الإمارات قديماً، حيث كانت القبائل تتظلل تحت شجرة الغاف لمناقشة تحديات الحياة. أما «حمد»، فهو أيضاً اسم ابنهما، و«بروب» شخصية كرتونية تعكس تطورات العصر في مجال الذكاء الاصطناعي، حيث يساعد في صناعة الروبوتات التي تضمها الحقيبة التعليمية.