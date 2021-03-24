هل تشعر بالوحدة؟ لهذه الأسباب عليك التخلص منها

إن الشعور الدائم بالوحدة أمر لا يمكن الاستهانة به، فقد يكون له آثار مدمرة على الصحة.

والوحدة ليست مجرد شعور عابر، بل هي حالة نفسية في كثير من الأحيان لا يكون لها علاقة بالبقاء وحيداً، فالكثيرون يعيشون وحدهم ولكنهم سعداء، وقد يشعر الشخص بوحدة شديدة وحزن حتى مع وجود الكثير من الأشخاص حوله.

فما هي الآثار السلبية للوحدة على صحتك؟

* قد تؤثر على العقل بطريقة مشابهة للألم الجسدي

قد يسبب الاستبعاد شعوراً بالوحدة، وبالتالي يحفز بعضاً في مناطق الدماغ ذاتها التي تسجل الألم الجسدي.

يمكن أن تمنع الجسم من الحصول على نوم جيد ليلاً

الأشخاص الذين يشعرون بالوحدة يميلون إلى التعرض لاضطرابات النوم أثناء الليل أكثر من أولئك الذين لا يعانون منها.

* يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالخرف

وبحسب موقع «cnn بالعربية » وجد الباحثون أن الشعور بالوحدة يزيد من خطر الإصابة بالخرف. ولكنهم أشاروا إلى أن العكس قد يكون صحيحاً أيضاً، لأن الخرف والتغيرات المزاجية المصاحبة له يمكن أن تساهم في تخفيف الشعور بالوحدة.

* قد تساهم في الوفاة المبكرة

أولئك الذين يعيشون بمفردهم أكثر عرضة للوفاة بسبب النوبات القلبية، والسكتات الدماغية أو غيرها من المضاعفات، مقارنة بأولئك الذين يعيشون مع العائلة أو الأصدقاء.

* قد تكسر القلب

قد يعاني الأشخاص الذين يبلغون عن الشعور بالوحدة المزمنة بإفراط في التعبير عن الجينات المرتبطة بالخلايا التي تنتج استجابة التهابية لتلف الأنسجة.

وقد يؤدي الالتهاب طويل الأمد إلى أمراض القلب والسرطان.

ويمكن للأدوية المضادة للالتهابات أن تكون مفيدة للأشخاص الذين لا يستطيعون التخلص من الشعور بالوحدة.