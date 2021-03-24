تعرف على أهم فوائد الكركم للجسم

الفوائد الصحية للكركم تكاد لا تعد ولا تحصى، ويستخدم لعلاج العديد من الحالات الصحية، ويعدُ الكركم أحد أهم التوابل الشائعة المستخدمة في العديد من الأطعمة.

إليك بعضاً من فوائد الكركم :

* وبحسب دراسة أجريت في المركز الطبي بجامعة ميريلاند، يساعد في تقليل الإلتهاب، فواحدة من أبرزت الدراسات التي نشرت للدكتور جيمس ديوك تُبين أن نبات الكركم تفوق على العديد من الأدوية الطبية الموصوفة لعلاج الإلتهاب دون أي آثار جانبية .

* يقلل من مخاطر الإصابة بالسرطان، فوفقًا للدراسات المختبرية التي أجريت في جمعية السرطان الأميركية لاحظ الباحثون بعضاً من مركبات الكركم التي تحد من تطور السرطان ونموه وانتشاره.

* يُخفف من الإضطرابات الهضمية، فوفقاً لدراسة أجريت في المركز الطبي بجامعة ميريلاند أثبتت مدى أهمية الكركم الكبيرة في علاج مشاكل عُسر الهضم والتهاب القولون و قرحة المعدة أيضا.

* يعزز صحة الدماغ ونموه، حيث أنه يساعد في تحسين الذاكرة والإدراك لدينا، بالإضافة إلى أنه يساهم في تعزيز وبناء الخلايا العصبية في الدماغ.

* يُحافظ على صحة القلب، فالكركم علاج فعّال في تقليل الكوليسترول الضار المعروف باسم LDL ، كما أنه يمنع الإصابة بتجلطات الدم بحسب موقع «الغد».

* يخفف من التهاب المفاصل، بسبب خصائصه المضادة للإلتهابات يُعد نبات الكركم علاجاً فعالاً في تخفيف أعراض التهاب المفاصل.