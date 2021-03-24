بيع «منزل افتراضي» على المريخ بـ 500 ألف دولار

بيع منزل «افتراضي» يقع وسط مشهد شبيه بكوكب المريخ، بمبلغ 500 ألف دولار، وفقا لما جاء في موقع سكاي نيوز.

وأفادت مجلة التصميم والهندسة المعمارية Dezeen أن المنزل، المسمى «منزل المريخ»، صممته الفنانة الكندية كريستا كيم بمساعدة مهندس معماري وبرمجيات ألعاب الفيديو.

وسيتمكن المالك الجديد للمنزل الافتراضي ثلاثي الأبعاد، من استكشاف غرف القصر ذات المخطط المفتوح باستخدام تقنية الواقع الافتراضي (عالم رقمي) أو الواقع المعزز في المستقبل (حيث تضاف العناصر الرقمية إلى مشهد من العالم الحقيقي).

وتحتوي كل غرفة على جدران شفافة، كما يوجد في باحة القصر العديد من الكراسي الشفافة المخصصة «للتشمس»، لالتقاط الأشعة تحت الحمراء السامة، على الأرجح أثناء ارتداء نوع من أجهزة التنفس.