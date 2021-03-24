عاصفة ترابية «هوجاء» تضرب مصر!

تناقلت وسائل إعلام مصرية، اليوم الأربعاء، صوراً لعاصفة ترابية هوجاء في جُمهورِيّةُ مِصرَ العَرَبيّةِ.

وقالت وسائل الإعلام إن غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور تجري بالتنسيق مع إدارات المرور المختلفة في مصر متابعة لحظية لحالة الطرق الصحراوية والسريعة والمحاور الرئيسية، وذلك في إطار ظهور عاصفة ترابية هوجاء، وفقا لصحيفة "صدى البلد"، المصرية.

وقالت الصحيفة إنه يتم عمل تمشيط لحظي للطرق والمحاور للإبلاغ عن حالات الطوارئ ورصد أماكن انخفاض الرؤية، استعداد لغلق الطرق حال انعدام الرؤية.

وأشارت إلى توجيهات اللواء محمود عبدالرازق، مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة للمرور، باليقظة التامة وسرعة التدخل من خلال وحدات المرور في حالات الطوارئ.

وتهيب الادارة بقائدي السيارات الالتزام بقواعد وقوانين المرور في حالات الطقس السيئ، التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم وجميع مرتادي الطرق.