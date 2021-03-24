اكتشاف الموقع المثالي لأصل الحياة!

اكتشف علماء جامعة كامبيناس البرازيلية، أن نشوء ظروف مثالية على أحد أكبر أقمار كوكب زحل، يحتمل أنه مكان نشوء الحياة.

وقالت دراسة نشرتها مجلة «Science»، إن "الكربوهيدرات تغطي العضوية سطح قمر تيتان التابع لكوكب زحل، وتغطيه قشرة جليدية تحتها محيط مائي على عمق 100 كيلومتر من السطح".

وأضافت أن اصطدام القمر بمذنب أو نيزك قد تسبب في كسر القشرة الجليدية، ما أدى إلى تجمع المياه والمواد العضوية في الحفر الناشئة عن الاصطدام، وهذا وفقا للعلماء أصبح سببا لظهور أبسط الكائنات الحية، وفقا لصحيفة "الأهرام" المصرية.

من جانبها، تشير عالمة الكواكب الفرنسية ليا بونفوي من جامعة السوربون، إلى أنه «يتكون نتيجة أصطدام الأجسام الفضائية، حوض مؤقت من المياه الدافئة، ما يشكل ظروفا ملائمة لولادة الحياة».