رصد انفجار على بعد 10 آلاف سنة ضوئية

تمكن عالم فلكي ياباني من رصد انفجار نجم في الفضاء على بعد نحو 10 آلاف سنة ضوئية من الأرض، بحسب موقع "روسيا اليوم".

ورصد يوجي ناكامورا، الانفجار يوم 18 مارس 2021 باستخدام عدسة تلسكوبه التي يبلغ قطرها 135 ملليمترا وتعريضها لمدة 15 ثانية.

وأبلغ المرصد الفلكي الوطني الياباني عن رصد توهج قوته 9.6 درجة. وأكدت مجموعة من التلسكوبات القوية أن التوهج بالفعل هو "مستعر أعظم كلاسيكي"، أطلقوا عليه اسم V1405 Cas.

و"المستعر الأعظم الكلاسيكي" هو انفجار نووي على سطح قزم أبيض، وهو جزء من نظام ثنائي من النجوم المتقادمة والمحتضرة.

ومن المتوقع أن يستمر وهج "المستعر الأعظم" لأيام عدة إن لم يكن شهورا. وما يزال مرئيا في سماء الليل في نصف الكرة الأرضية الشمالي.