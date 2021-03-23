نجمات شهيرات يدافعن عنها.. الولادة في المنزل

ترجمة: عزة يوسف

يلجأ معظم السيدات إلى المستشفيات للولادة، إلا أن الولادة في المنزل بدأت في الانتشار في السنوات الأخيرة، وأوضح موقع «MSN» أن الكثير من النجمات الشهيرات يدافعن عن الولادة المنزلية، وبعضهن أنجبن في منازلهن بالفعل.

ميريل ستريبلدى:

الممثلة الأميركية ميريل ستريبلدى، لها ثلاث فتيات، إحداهن وُلِدت بشكل طبيعي في المنزل.

جيزيل بوندشين:

اشتهرت عارضة الأزياء البرازيلية جيزيل بوندشين بنشاطها في تشجيعها للولادة المنزلية، وقد ولدت طفليها من توم برادي في منزلها، حيث ذكرت أنها شعرت بالراحة وبأنها كانت محاطة بالحب في منزلها.

مايا رودولف:

لم تخطط الممثلة الأميركية للولادة في المنزل، ولكنها اضطرت إلى ذلك، حيث لم ينتظر طفلها حتى تصل إلى المستشفى، وخرج سريعاً إلى الدنيا، قبل أن تخرج أمه من المنزل.

سيندي كروفورد:

وضعت عارضة الأزياء الأميركية سيندي كروفورد طفليها في المنزل بمساعدة زوجها وقابلة وممرضة.

جوليان مور:

أنجبت الممثلة الأميركية جوليان مور ابنتها ليف في المنزل، كما تبرعت بالمال لمنظمة تشجع الولادة المنزلية.

باميلا أندرسون:

أنجبت الممثلة الكندية ابنيها في المنزل في حمام من الماء.

كهلاني:

خضعت المغنية الأميركية كهلاني لولادة طبيعية في المنزل في أواخر مارس 2019، والتي وصفتها بأنها أصعب تجربة، ولكنها أقوى شيء فعلته على الإطلاق.

ماييم بياليك:

تعد عالمة الأعصاب والممثلة الأميركية من أشد المتحمسين للولادة المنزلية حتى إن طفلها الأكبر ساعد في قطع الحبل السري بعد ولادة شقيقه الأصغر في المنزل.

جينيفر كونلي:

أنجبت الممثلة الأميركية الحائزة الأوسكار ابنتها أغنس لارك في منزلها في نيويورك.

إيريكاه بادو:

وضعت المغنية الأميركية ايريكاه بادو أطفالها الثلاثة في المنزل، بل إنها عملت قابلة ومدربة ولادة.

إيفانجلين ليلي:

اختارت الممثلة ايفانجلين ليلي الولادة في المنزل حيث تحملت 30 ساعة قبل أن تضع مولودها.

ماريا بيلو:

أعلنت أنها عانت الكثير من الألم أثناء ولادة ابنها جاكسون في المنزل وتحملت الألم لحوالي 24 ساعة.

ليزا بونيت:

ولدت ابنتها زوي من نجم الروك ليني كرافيتز في منزلهما في العام 1988، وبعدها بحوالي عقدين من الزمن، فعلت ذلك مجدداً مع ابنتها لولا من جايسونموموا.

كيلي بريستون:

أنجبت الراحلة كيلي بريستون زوجة جون ترافولتا أول طفلين لهما في المنزل.