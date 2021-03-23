«حمدان بن محمد للتصوير» تنشر «المشاعر - الحب»

دبي (الاتحاد)

أعلنت الأمانة العامة لجائزة حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الدولية للتصوير الضوئي، عن الفائزين بمسابقة انستغرام لشهر فبراير 2021، والتي كان موضوعها «المشاعر - الحب».

المسابقة شَهِدَت حضوراً مميزاً للعدسة الناعمة من إندونيسيا وتركيا، بجانب عودةٍ قويةٍ للعدسة الإندونيسية لقوائم الفائزين، من خلال المصور «ديكي أديتيا كورنيوان» والمصورة «جابريلا أوكي ألفيان»، بجانب المصورة التركية «آيجول أوزتورك» والمصور «ميخائيل كابيتشاكا» من بيلاروسيا والمصور «سيد مهابوبول قادر» من بنجلاديش.

ويحصل الفائزون الخمسة على الميدالية التقديرية الخاصة بالجائزة وستُنشَرُ صورهم وأسماؤهم على الحساب الرسمي للجائزة على انستغرام HIPAae، وقد شَهِدَت مسابقة شهر فبراير استخدام الوسم HIPAContest_Love #.

وأشار الأمين العام للجائزة، علي خليفة بن ثالث، إلى التطوّر الثقافيّ والفكريّ للمصورين المشاركين في المسابقة، الذي انعكسُ جليّاً على أعمالهم، من حيث شمولية فهمهم وقراءتهم لموضوع المسابقة.

وقال: الحب من أسمى المشاعر الإنسانية وأرقاها، لكن شريحة كبرى من المصورين تحصره في قوالب ضيقة، بينما الأعمال المشاركة أثبتت سعة الأفق وعمق التناول لأبعاد الموضوع، الأمر الذي أنتجَ أعمالاً فائزة تجمعُ بين الجَمَالية البصرية والبلاغة التعبيرية والتنوّع.

المصورة الإندونيسية «جابريلا أوكي ألفيان» تقول عن صورتها الفائزة: تم التقاط الصورة في قرية صغيرة تسمى «بان» بالقرب من جبل أجونج في (كوبو - كارانجاسيم) في بالي بإندونيسيا، في 8 مارس 2018.. ذهبت مع بعض الأصدقاء إلى القرية، وكانت الأم والأطفال جالسين عند مدخل مطبخهم التقليدي أثناء التقاط الصور.

وأضافت المصورة التركية «آيجول أوزتورك»: لقد التقطتُ الصورة في مدينة «قيصري» التركية عام 2018، فالعم «محمد» هو صانعٌ قديمٌ وعريق لسلال الخوص، وبعد وفاة زوجته شَعَرَ بالوحدة الشديدة، وكافح للتأقلم مع وحدته.