هنا الزاهد بــ 8 شخصيات

محمد قناوي (القاهرة)

عبرت هنا الزاهد عن سعادتها بردود فعل الجمهور حول أولى بطولاتها التلفزيونية بمسلسل «حلوة الدنيا سكر»، الذي يجري عرضه حالياً، ويتضمن عدة قصص مختلفة، وحقق نجاحاً كبيراً.

وقالت: أقدم في المسلسل 8 شخصيات مختلفة، إخراج خالد الحلفاوي، وكتبه 8 مؤلفين، ويعتمد على الحكايات المنفصلة المتصلة، كل واحدة من 5 حلقات.

ويتضمن العمل حكايات، سحر وشعوذة، وساندي كراش، و9 خطوات لقلب الرجل، والجريمة لا تفيد، والمتخصصة، ولو كنت يوم أنساك، وقولي لأحمد، وغيرها.

تستكمل هنا بعد رمضان تصوير فيلم «في عز الضهر»، الذي أمام مينا مسعود في أول تجربة له في السينما المصرية، وتدور أحداثه في إطار تشويقي، ويشارك في بطولته محمد علي رزق، ومحمد عز، وأحمد جمال سعيد، ومحمود حجازي، وإيهاب فهمي، تأليف كريم سرور وإخراج مرقص عادل.

وتقدم خلاله دور فتاة تقوم بدور المساعدة لمسعود، في عمليات النصب الدولية التي يقومون بها خلال الأحداث. وأشارت هنا إلى أنها اعتذرت عن عدم الاستمرار في تقديم برنامج مسابقات الفنانين «حزر فزر»، الذي يعتبر أولى تجاربها في التقديم التلفزيوني بسبب انشغالها بتصوير مسلسل «النمر»، واستكمال تصوير مسلسل «حلوة الدنيا سكر».