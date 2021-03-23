2.9 مليون دولار ثمن أول تغريدة على تويتر

نيويورك (أ ف ب)

في تجسيد للشغف المتنامي باقتناء السلع الرقمية، باع رئيس شبكة تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها على المنصة مقابل 2.9 مليون دولار.

وتقول التغريدة التي نشرها دورسي قبل 15 عاماً: «أنشأت حسابي على تويتر».. وفاز بالتغريدة المستثمر سينا ايستافي في ماليزيا، إثر طرحها للبيع منذ الخامس من مارس على منصة فاليوبلز.. وأصبحت هذه الصفقات ممكنة مع ظهور نسق رقمي جديد يُعرف باسم «إن اف تي» وهو أسلوب تشفير عبر الرموز غير القابلة للاستبدال يتيح منح شهادة تثبت أصالة أي منتج رقمي.